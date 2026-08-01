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WSJ узнала, что новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

По данным газеты, американский лидер Дональд Трамп также неоднократно говорил, что заключенный с республикой меморандум о взаимопонимании оказался бессмысленным.

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран, удары могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Трамп неоднократно жаловался своему окружению на то, что заключенный с Ираном меморандум о взаимопонимании оказался бессмысленным. Иран тоже не доверяет Вашингтону, угрозы Трампа о применении военной силы лишь подрывают возможность дипломатического урегулирования, отметила газета.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что США и Израиль готовятся нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана в эти выходные, целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.

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