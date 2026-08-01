WSJ узнала, что новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

По их сведениям, Трамп неоднократно жаловался своему окружению на то, что заключенный с Ираном меморандум о взаимопонимании оказался бессмысленным. Иран тоже не доверяет Вашингтону, угрозы Трампа о применении военной силы лишь подрывают возможность дипломатического урегулирования, отметила газета.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что США и Израиль готовятся нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана в эти выходные, целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.