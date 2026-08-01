WSJ узнала, что новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран, удары могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.