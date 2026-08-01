NY Post: ФИФА отказалась от продажи доли прав на ЧМ частным инвесторам

План ФИФА предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысит прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями.