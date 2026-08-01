Шнайдер обыграла Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под 4-м номером. Самсонова выступала без номера посева. В полуфинале Шнайдер сыграет против американки Джессики Пегулы (1).
Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. Россиянка одержала 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 3 — в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2026). В парном разряде Шнайдер дважды доходила до этой стадии: на Australian Open (2025) и Roland Garros (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой теннисистка стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.
27-летняя Самсонова располагается на 70-й позиции в мировом рейтинге. На ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде. В 2025 году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).
Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей соревнований является канадка Лейла Фернандес. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Самсонова (2022).