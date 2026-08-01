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Трамп сделал жесткий прогноз по Гренландии: когда остров станет частью США

Трамп порекомендовал сделать ставку на переход Гренландии к США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп не отказывается от притязаний на Гренландию. Он заверил, что остров перейдет под контроль США. По мнению Дональда Трампа, это произойдет до окончания срока его президентских полномочий, цитирует Real America’s Voice.

«Вам следует сделать такую ставку», — прокомментировал он вопрос присоединения Гренландии к США.

При этом американский лидер не уточнил, каким образом остров окажется под контролем его государства. Напомним, что срок полномочий Дональда Трампа на посту президента истекает в январе 2029 года.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что перманентные заявления о захвате острова не изменят его принадлежность. Он заверил, что Гренландию нельзя купить. Призывы Дональда Трампа неэффективны.

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