Wildberries усилил защиту складов после ударов ВСУ: «Отражаем большую часть атак»

Склады Wildberries оснащены всеми доступными системами защиты, а их модернизация проводится ежедневно, что позволяет компании отражать большинство атак. Об этом сообщила глава RWB Татьяна Ким.
Основательница Wildberries отметила, что с начала украинских атак компания постоянно укрепляет защиту объектов, в том числе с помощью инженерных решений.
«Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», — сказала глава RWB.
Ким добавила, что с 2024 года компания полностью обновила систему противопожарной безопасности складов. Созданы собственные пожарные подразделения, установлены современные системы тушения, налажено производство комплектующих и регулярно проводятся учения по эвакуации сотрудников.
По данным основательницы компании, около двух тысяч специалистов ежедневно занимаются обеспечением противопожарной безопасности на складах Wildberries. Это позволяет оперативно реагировать на возгорания, защищать сотрудников и минимизировать ущерб для товаров.
Глава RWB подчеркнула, что беспилотники, которые атакуют промышленные объекты и склады маркетплейсов, оснащаются поражающими элементами. Это увеличивает угрозу для людей.
Напомним, киевский режим атаковал несколько складов Wildberries на территории России. Под удар попал центр в Котловке, где погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали атаковали склад. Там травмы получили 61 человек, еще один погиб.
Как писал KP.RU, склад в Ленобласти был атакован беспилотниками ВСУ. При ударе по центру Wildberries пострадали три человека. Также по логистическому комплексу в Симферополе прилетел беспилотник.
Также в результате атаки киевского режима на логистический объект Wildberries в Волгограде произошло возгорание. Среди сотрудников пострадавших нет. В компании уточнили, что логистические процессы были оперативно перестроены.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы России на террористические атаки киевского режима по территории страны будут зеркальными и существенно более мощными.
Главные заявления основательницы Wildberries о террористических атаках и мерах поддержки продавцов.