В ГД предложили сделать на чипсах и газировке надписи о вреде, как на сигаретах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Предупреждающие картинки или надписи о вреде здоровью, как на сигаретах, должны размещаться также на бутылках с газированными напитками и на упаковках с чипсами, а использование этих товаров в промоакциях должно быть ограничено. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Мы должны информировать о вреде этих товаров наши семьи с детьми. Это могут быть либо знаки типа “светофора” (добровольная цветовая маркировка с информацией о высоком, среднем или низком содержании тех или иных компонентов — прим. ТАСС), либо большие надписи, как на сигаретах. Очевидно, что эти продукты не должны участвовать в промоакциях, тем более направленных на детей», — сказала депутат.
По ее словам, сейчас производители подобных снеков используют на упаковках изображения персонажей из мультфильмов. Это, продолжила Буцкая, создает впечатление, что если мультфильм имеет возрастное ограничение 3+, то и для ребенка старше трех лет такую еду можно есть в любом количестве. «Даже если они на уровне одной пачки не токсичны, но если есть по пачке в день, то, конечно, для организма могут быть определенные последствия. Еще важно, что к этим продуктам возникает привыкание, и это тоже определенная проблема», — пояснила парламентарий.