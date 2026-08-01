В ГД предложили сделать на чипсах и газировке надписи о вреде, как на сигаретах

По ее словам, сейчас производители подобных снеков используют на упаковках изображения персонажей из мультфильмов. Это, продолжила Буцкая, создает впечатление, что если мультфильм имеет возрастное ограничение 3+, то и для ребенка старше трех лет такую еду можно есть в любом количестве. «Даже если они на уровне одной пачки не токсичны, но если есть по пачке в день, то, конечно, для организма могут быть определенные последствия. Еще важно, что к этим продуктам возникает привыкание, и это тоже определенная проблема», — пояснила парламентарий.