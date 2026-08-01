Обмелевший Дунай открыл затопленную флотилию нацистской Германии в Сербии

В сентябре 1944 года нацисты в ходе операции «Дунайский эльф» затопили более 200 кораблей и барж. Командование Кригсмарине приняло такое решение, чтобы суда не достались наступавшим советским войскам. После этого один из участков Дуная оказался закрыт для судоходства. Уже после войны часть затонувших судов подняли, благодаря чему движение по реке удалось восстановить.