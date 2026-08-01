Как будут ходить пригородные теплоходы в Хабаровске в августе 2026 года?

В августе в Хабаровске продолжат работать пригородные теплоходы до дачных поселков и садоводческих товариществ. В первой половине месяца действует летнее расписание, а с 25 августа на большинстве направлений вводится осеннее.
Рейсы выполняются при достаточном уровне воды и благоприятных гидрометеорологических условиях.
При этом из-за высокого уровня Амура теплоходы пока не могут подходить к Речному вокзалу. Посадка и высадка пассажиров временно перенесены на остановку «Прибрежная». Время отправления при этом соответствует расписанию Речного вокзала. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Куда можно уехать на теплоходе в августе?
В августе теплоходы будут ходить по трем основным направлениям: Прибрежная — Дубки, Прибрежная — Садовая-1 и Прибрежная — Речной вокзал — 10-й км.
До 23 августа действует летнее расписание. В будние дни рейсов меньше, чем в выходные и праздничные. С 25 августа на направлениях вводится осеннее расписание.
Как теплоходы будут ходить до Дубков?
С 1 по 23 августа в будние дни, кроме понедельника и четверга, из Хабаровска отправляются два рейса — в 7:40 и 16:40 от «Прибрежной». До Дубков теплоходы доходят соответственно в 9:30 и 18:00.
Обратно из Дубков теплоходы отправляются в 9:35 и 18:05. В Хабаровск они прибывают соответственно в 10:50 и 19:20.
По выходным и праздничным дням добавляется третий рейс. От «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:40, 11:00 и 16:40, а из Дубков — в 9:35, 15:10 и 18:05.
С 25 августа действует осеннее расписание. Рейсы выполняются ежедневно, кроме понедельника и четверга. От «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:40 и 15:30, из Дубков — в 9:35 и 17:00.
Как будут ходить теплоходы до Садовой-1?
С 1 по 23 августа в будние дни, кроме понедельника и четверга, от «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:30 и 16:30. В Садовую-1 они прибывают в 9:20 и 17:50.
Обратно рейсы отправляются из Садовой-1 в 9:25 и 17:55.
По выходным и праздничным дням предусмотрено три рейса. От «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:30, 11:00 и 16:30, из Садовой-1 — в 9:25, 15:00 и 17:55.
С 25 августа вводится осеннее расписание. Рейсы выполняются ежедневно, кроме понедельника и четверга. От «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:30 и 15:30, а из Садовой-1 — в 9:25 и 17:00.
Как будут ходить теплоходы до 10-го километра?
С 1 по 23 августа в будние дни, кроме понедельника и четверга, предусмотрено два рейса. От «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:40 и 16:25, а до 10-го км прибывают в 9:35 и 17:50.
Обратно из 10-го км теплоходы отправляются в 9:40 и 17:55.
По выходным и праздничным дням предусмотрено три рейса. От «Прибрежной» отправление в 7:40, 11:20 и 16:25, из 10-го км — в 9:40, 14:45 и 17:55.
С 25 августа вводится осеннее расписание, которое будет действовать до 31 октября. Рейсы выполняются ежедневно, кроме понедельника и четверга. От «Прибрежной» теплоходы отправляются в 7:40 и 15:30, а из 10-го км — в 9:40 и 17:00.
Когда в августе изменится расписание теплоходов?
Летнее расписание действует с 1 по 23 августа. Затем после перерыва с 25 августа вводится осеннее расписание.
Важно учитывать, что в расписании на август 24 августа не указан как день выполнения рейсов, а на направлениях с режимом «ежедневно, кроме понедельника и четверга» рейсы не выполняются по понедельникам и четвергам.
Где уточнить, состоится ли конкретный рейс?
Перед поездкой лучше уточнить информацию у диспетчера, поскольку выполнение рейсов зависит от уровня воды и гидрометеорологических условий.
Телефон диспетчера: 8−924−310−61−39.
Кроме того, пассажирам следует учитывать временный перенос посадки и высадки с Речного вокзала на остановку «Прибрежная». О времени отправления можно ориентироваться по расписанию Речного вокзала.