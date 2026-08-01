Теннисистка Мария Шарапова показала фото с женихом-миллиардером Гилксом в Греции

Теннисистка Мария Шарапова на своей странице в соцсети разместила фото с женихом-миллиардером Александром Гилксом в Греции.
Влюбленные гуляли по городу с живописным видом на Эгейское море. Спортсменка была одета в белые брюки и рубашку, образ дополнили черные ботинки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
У Шараповой есть четырехлетний сын. Она родила мальчика Теодора от Александра Гилкса. Бывшая первая ракетка мира рассказывала в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о ребенке.
Шарапова и Гилкс находятся в отношениях восемь лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение чемпионке, но пара пока не сыграла свадьбу. Спортсменка заявляла, что не видит в этом большой необходимости, ведь им и так хорошо вместе.
В августе прошлого года Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в Ньюпорте в американском штате Род-Айленд. О включении российской спортсменки в Зал славы объявила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.