Теннисистка Мария Шарапова показала фото с женихом-миллиардером Гилксом в Греции

Шарапова и Гилкс находятся в отношениях восемь лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение чемпионке, но пара пока не сыграла свадьбу. Спортсменка заявляла, что не видит в этом большой необходимости, ведь им и так хорошо вместе.