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Теннисистка Мария Шарапова показала фото с женихом-миллиардером Гилксом в Греции

Теннисистка Мария Шарапова на своей странице в соцсети разместила фото с женихом-миллиардером Александром Гилксом в Греции.

Теннисистка Мария Шарапова на своей странице в соцсети разместила фото с женихом-миллиардером Александром Гилксом в Греции.

Влюбленные гуляли по городу с живописным видом на Эгейское море. Спортсменка была одета в белые брюки и рубашку, образ дополнили черные ботинки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

У Шараповой есть четырехлетний сын. Она родила мальчика Теодора от Александра Гилкса. Бывшая первая ракетка мира рассказывала в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о ребенке.

Шарапова и Гилкс находятся в отношениях восемь лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение чемпионке, но пара пока не сыграла свадьбу. Спортсменка заявляла, что не видит в этом большой необходимости, ведь им и так хорошо вместе.

В августе прошлого года Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в Ньюпорте в американском штате Род-Айленд. О включении российской спортсменки в Зал славы объявила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.