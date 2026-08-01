Заур Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Этот успех стал для Угуева девятым на чемпионатах России. Благодаря этому результату он стал единоличным рекордсменом по количеству побед на национальном первенстве, превзойдя достижение главного тренера сборной России Хаджимурата Гацалова, который восемь раз выигрывал турнир.