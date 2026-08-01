«Эти продукты не должны участвовать в промоакциях»: в ГД заявили о мерах борьбы с чипсами и газировкой

В России могут принять меры в отношении продаваемых чипсов и газировки. На упаковках планируют размещать предупреждающие о вреде здоровью надписи. Эти меры можно сравнить с картинками на пачках сигарет. Так предложение прокомментировала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в диалоге с ТАСС.
Парламентарий считает, что употребление чипсов и газировки на регулярной основе нанесет вред организму. Она также напомнила, что такие продукты вызывают привыкание. Депутат назвала это проблемой.
«Очевидно, что эти продукты не должны участвовать в промоакциях, тем более направленных на детей», — заключила Татьяна Буцкая.
Ученые из Австралии установили, что чипсы не только способствуют лишнему весу, но и напрямую влияют на работу мозга. Потребление такой продукции снижает когнитивные способности.