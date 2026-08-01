Сирота из Хабаровска не получила жильё даже после суда

В Хабаровске женщина, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, с 2016 года состоит на учёте как нуждающаяся в жилом помещении, сообщает Информационный центр Следственного комитета России.
За это время дело дошло до суда. Решение о предоставлении женщине положенного по закону жилья вступило в силу в 2025 году, но квартиру она так и не получила. Обращения в разные инстанции тоже не помогли решить вопрос.
Ситуация уже была на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина. В региональном следственном управлении по Хабаровскому краю и ЕАО ранее несколько раз возбуждали уголовные дела, однако впоследствии эти решения отменялись надзорным органом.
Теперь уголовное дело возбудили вновь. В СК пояснили, что таким образом намерены защитить права женщины уголовно-правовыми средствами.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому доложить о ходе расследования, его предварительных и окончательных результатах. Отдельно глава ведомства потребовал сообщить, какие меры принимаются для реализации права женщины на благоустроенное жилое помещение.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.