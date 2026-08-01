Шнайдер уверенно победила Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

22-летняя Шнайдер сейчас занимает 18-е место в мировом рейтинге WTA. На её счету уже пять титулов в одиночном разряде и ещё три — в парном. В нынешнем сезоне россиянка впервые добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», что стало её лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.