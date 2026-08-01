Россиянам рассказали о новых правилах проезда в общественном транспорте

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Это следует из приказа Минтранса.
Документ разрешает оплату проезда и посадку с помощью NFC, а также оформление билетов и подтверждение льгот через биометрическую систему и мессенджер Max при наличии технической возможности.
Перевозчики будут обязаны заранее указывать информацию об уровне комфорта в транспорте, если стоимость зависит от условий поездки. Пассажирам должны сообщать о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеооборудования, багажных полок и других удобств.
Внутри транспорта появятся данные не только о водителе, но и контактный номер перевозчика. Пассажиры смогут бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за час до отправления и после прибытия. Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа в России автоматически увеличатся пенсии у нескольких категорий граждан. Для 80-летних пенсионеров с августа удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии, а также будет назначена дополнительная выплата за уход.