В России изменятся правила оформления ипотечных каникул для семей с детьми

Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, напомнил он. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Чтобы получить такую льготу, жилье должно быть единственным, а сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей. Также у заемщика не должно быть просрочек.