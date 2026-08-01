Эксперт Захарова рассказала, какие навыки должны быть у детей к первому классу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единого перечня того, что ребенок обязательно должен уметь к первому классу, не существует — важнее комплексная готовность к обучению, включающая познавательное, эмоциональное и социальное развитие. Об этом заявила ТАСС эксперт Минпросвещения России, старший научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии когнитивного развития ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Марина Захарова.
«С научной точки зрения не существует единого перечня того, что ребенок обязан уметь к первому классу. Развитие детей происходит неравномерно: одни раньше осваивают чтение, другие — лучше регулируют поведение, третьи демонстрируют высокую любознательность и мотивацию к обучению, хотя пока читают по слогам. Поэтому корректнее говорить не о жестких требованиях, а о навыках, которые могут быть сформированы к началу школьного обучения», — сказала Захарова.
По словам эксперта, в первую очередь речь идет о психологической и познавательной готовности: способности ребенка услышать и понять инструкцию, удерживать ее и попытаться выполнить самостоятельно. Умение работать, несмотря на ошибки, и пробовать снова зачастую важнее безошибочного выполнения задания.
Важную роль играет и речевое развитие: будущий первоклассник обычно способен связно рассказать о событии, ответить на вопросы, пересказать короткий текст. Не менее значимы зрительно-пространственные функции и моторные навыки — умение ориентироваться на листе бумаги, копировать простые изображения, пользоваться карандашом. Идеальный почерк или высокая скорость письма к школе не являются обязательными, этим навыкам детей обучают в первом классе.
Что касается академической подготовки, то, как подчеркнула эксперт, гораздо важнее сформированность предпосылок обучения, чем раннее освоение школьной программы. Отсутствие беглого чтения или навыков счета само по себе не говорит о неготовности к школе. Значительно важнее интерес к обучению, способность рассуждать, задавать вопросы и учиться новому.