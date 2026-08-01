Эксперт Захарова рассказала, какие навыки должны быть у детей к первому классу

«С научной точки зрения не существует единого перечня того, что ребенок обязан уметь к первому классу. Развитие детей происходит неравномерно: одни раньше осваивают чтение, другие — лучше регулируют поведение, третьи демонстрируют высокую любознательность и мотивацию к обучению, хотя пока читают по слогам. Поэтому корректнее говорить не о жестких требованиях, а о навыках, которые могут быть сформированы к началу школьного обучения», — сказала Захарова.