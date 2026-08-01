Штурм Мелильи: полиция Марокко применила газ против мигрантов

Марокканские силы безопасности применили слезоточивый газ для пресечения массовой попытки нелегальных мигрантов прорваться на территорию испанского города-анклава Мелилья на африканском побережье Средиземного моря. Об этом информирует новостной портал Hespress со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, несколько десятков молодых марокканцев, большинство из которых являются несовершеннолетними, предприняли попытку штурмовать пограничный пункт пропуска «Бени-Ансар». В ходе беспорядков они забрасывали стражей порядка камнями и вступали с ними в прямые стычки. В ответ на агрессивные действия полицейские применили специальные средства для восстановления спокойствия и взятия ситуации под контроль.
Как уточняет Hespress, местные власти приняли решение усилить полицейские наряды в районе погранперехода. Данная мера направлена на предотвращение дальнейшей эскалации и пресечение возможных нарушений общественного порядка. Обстановка на границе в настоящий момент остается напряженной, силовые подразделения переведены в режим повышенной готовности.
Согласно более ранней информации, в ходе ночных столкновений в пятницу у КПП «Бени-Ансар» пострадали как сотрудники марокканских сил безопасности, так и сами мигранты, пытавшиеся незаконно пересечь границу. Портал Lakome, в свою очередь, сообщает, что травмы у нелегалов были получены, в том числе, из-за применения стражами порядка резиновых пуль.
Сообщается о повреждениях автомобилей, несколько транспортных средств и автобусов были подожжены, нанесен ущерб государственной и частной собственности. По имеющимся данным, минувшей ночью порядка 400 человек все же смогли преодолеть границу и оказаться на территории Мелильи.
Ранее мы писали: «Битва за Сеуту»: нелегалы из Марокко дерутся с жителями испанского города.
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