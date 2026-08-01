Штурм Мелильи: полиция Марокко применила газ против мигрантов

По данным издания, несколько десятков молодых марокканцев, большинство из которых являются несовершеннолетними, предприняли попытку штурмовать пограничный пункт пропуска «Бени-Ансар». В ходе беспорядков они забрасывали стражей порядка камнями и вступали с ними в прямые стычки. В ответ на агрессивные действия полицейские применили специальные средства для восстановления спокойствия и взятия ситуации под контроль.