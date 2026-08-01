Минздрав планирует ввести электронную справку для оформления опекунства

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения России планирует добавить электронный формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми, она будет доступна на «Госуслугах», следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В тексте документа говорится о том, что в день принятия врачебной комиссией решения оформляется заключение, которое выдается гражданину на руки либо формируется в форме электронного медицинского документа. При этом справка будет доступна на портале госуслуг.
Уточняется, что медицинское заключение действительно в течение 6 месяцев со дня его выдачи либо его формирования в форме электронного медицинского документа. По просьбе гражданина справка может быть получена и в виде бумажной копии.