«Скучаю по блинчикам»: американец рассказал о лечении в НИИ Склифосовского

«Почему я выбрал именно эту больницу? Прежде всего, из-за врачей: мы знали, к кому едем и кто будет проводить операцию. Конечно, мы изучили отзывы — они оказались исключительно положительными», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.