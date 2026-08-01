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«Скучаю по блинчикам»: американец рассказал о лечении в НИИ Склифосовского

Американец Парвизи признался, что скучает по блинчикам из московского Склифа.

Источник: Комсомольская правда

Житель США Парвизи, которому врачи НИИ имени Склифосовского помогли встать на ноги после отказа в лечении в других странах, рассказал о своем пребывании в московской клинике.

«Почему я выбрал именно эту больницу? Прежде всего, из-за врачей: мы знали, к кому едем и кто будет проводить операцию. Конечно, мы изучили отзывы — они оказались исключительно положительными», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Парвизи высоко оценил работу персонала и атмосферу в больнице. Особое впечатление на него произвело питание. Американец отметил, что особенно «скучает по блинчикам», которые ему подавали на завтрак.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько месяцев назад Парвизи получил травму позвоночника во время занятий спортом. После чего его состояние ухудшалось, а одна из ног почти перестала функционировать. Врачи института имени Склифосовского за сутки смогли поставить американца на ноги.

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