1 августа в календаре: дeнь инкaccaтopa, тульского пряника и флeшмoб жeнcтвeннocти

Мокро в этот день — и осень будет мокрой, сухо — и осень тоже будет сухой. Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уродится рожь. Сухой, ясный, жаркий день предопределит сухую теплую осень. Дождливый, пасмурный день укажет на ненастье осени. Если дождь идет с утра — начало осени будет дождливым, дождь начнется в полдень — дождливой будет середина осени, к вечеру дождь — конец осени дождливый. Сильный ветер и переменная облачность соответствуют переменной погоде осени. Зарозовел лепестками вереск — время идти за рыжиками. Растут венцы вокруг луны — будет стоять хорошая погода. Уменьшается мерцание звезд — погода наладится. Между долгой сухой погодой и дождем обычно случается буря. Низко висячее основание грозовой тучи с разорванными облаками при очень большой вершине — к сильному ветру, шквалу. Вишня уродила обильно — к холодной зиме. Муравьи спешно среди дня заделывают входы в муравейник — будет дождь. Паутина расстилается по растениям — к теплу и ясной осени. На Мокриду дождь пошел — к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но — лишь в следующем году. Теплый, солнечный день — к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю. Пошел дождь — к следующему дню будет рожь. Жара на Мокриду — к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок. С осины облетает пух — к началу сбора грибов подосиновиков. Оводы по полю летают, больно кусают — к завтрашнему дню утихнут. Затяжные дожди — к неурожаю и бедности. Слепой летний дождик — хорошо уродятся орехи. Рассвета не видно из-за туч — к обеду будет ясно. Подул восточный ветер — к грозе. Луна в тумане — к дождю. Лягушек не видно — к теплу. В первой половине дня попрятались муравьи — к дождю. Пауки прячутся в углах — к скорым холодам. Много паутины в лесу и на лугу — к теплой осени. Пустить в дом овода — к покойнику. Есть яблоки в этот день — к мелким неприятностям. Кто в Мокриду полет огород, у того вымокнет весь урожай на нем.