1 августа в календаре: дeнь инкaccaтopa, тульского пряника и флeшмoб жeнcтвeннocти

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.
День Макриды.
В этот день Православная церковь отмечает память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Макрину, как и ее брата, родители воспитали в строгом благочестии и послушании. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матерью, преподобной Емилией, оставила мир, приняв иночество.
Женщины построили обитель на берегу реки Ирисы, позже сюда стали приходить многие знатные девы и вдовы, желающие посвятить себя служению Христу. Преподобная Макрина проводила все время в трудах и молитвах. Согласно легенде, ее целомудрие было столь велико, что даже в болезни она не решилась обнажить свое тело перед врачевателем. Вместо этого она горячо молила Господа об исцелении. Молитва была услышана, и святая не только поправилась, но и получила в награду за веру дар чудотворения.
На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.
Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя — «делали мокрины». Находили девушку, родившуюся в этот день, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю.
В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Макрина снаряжает осень, а Анна — зиму», — подмечали в народе.
Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.
События.
1774 год — в Англии открыт химический элемент — кислород.
1903 год — Серафим Саровский причислен к лику святых.
1914 год — Россия вступила в Первую мировую войну.
1927 год — в СССР образована Ленинградская область.
1936 год — открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия).
1939 год — в Москве состоялось открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ).
1964 год — каждые полчаса в радиоэфире начали передаваться позывные радиостанции «Маяк» (18+).
1981 год — в США начал вещание музыкальный телеканал «MTV» (18+).
1994 год — сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».
2010 год — ученые Лидского университета обнаружили подводную реку в Чёрном море.
2022 год — начались бои за Бахмут.
2024 год — обмен заключёнными между Россией и Западом, Россия и Белоруссия выпустили 16 человек, в Россию вернулись 8 человек.
В этот день родились.
Жан Батист Ламарк (1744 — 1829 г.), французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.
Герман Мелвилл (1819 — 1891 г.), американский писатель.
Ада Войцик (1905 — 1982 г.), советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР.
Валентина Леонтьева (1923 — 2007 г.), советская телеведущая, Народная артистка СССР.
Ив Сен-Лоран (1936 — 2008 г.), французский модельер.
Ивар Калныньш (1948 г.), советский и латвийский актёр театра и кино.
Максим Спиридонов (1976 г.), российский предприниматель, создатель интернет-проектов.
Народные приметы.
Мокро в этот день — и осень будет мокрой, сухо — и осень тоже будет сухой. Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уродится рожь. Сухой, ясный, жаркий день предопределит сухую теплую осень. Дождливый, пасмурный день укажет на ненастье осени. Если дождь идет с утра — начало осени будет дождливым, дождь начнется в полдень — дождливой будет середина осени, к вечеру дождь — конец осени дождливый. Сильный ветер и переменная облачность соответствуют переменной погоде осени. Зарозовел лепестками вереск — время идти за рыжиками. Растут венцы вокруг луны — будет стоять хорошая погода. Уменьшается мерцание звезд — погода наладится. Между долгой сухой погодой и дождем обычно случается буря. Низко висячее основание грозовой тучи с разорванными облаками при очень большой вершине — к сильному ветру, шквалу. Вишня уродила обильно — к холодной зиме. Муравьи спешно среди дня заделывают входы в муравейник — будет дождь. Паутина расстилается по растениям — к теплу и ясной осени. На Мокриду дождь пошел — к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но — лишь в следующем году. Теплый, солнечный день — к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю. Пошел дождь — к следующему дню будет рожь. Жара на Мокриду — к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок. С осины облетает пух — к началу сбора грибов подосиновиков. Оводы по полю летают, больно кусают — к завтрашнему дню утихнут. Затяжные дожди — к неурожаю и бедности. Слепой летний дождик — хорошо уродятся орехи. Рассвета не видно из-за туч — к обеду будет ясно. Подул восточный ветер — к грозе. Луна в тумане — к дождю. Лягушек не видно — к теплу. В первой половине дня попрятались муравьи — к дождю. Пауки прячутся в углах — к скорым холодам. Много паутины в лесу и на лугу — к теплой осени. Пустить в дом овода — к покойнику. Есть яблоки в этот день — к мелким неприятностям. Кто в Мокриду полет огород, у того вымокнет весь урожай на нем.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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