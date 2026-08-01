Полиция опровергла нападение подростков на мужчину с собакой в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре полиция проверила информацию о якобы нападении подростков на мужчину с собакой и не подтвердила изложенные в публикациях сведения, сообщает Полиция Хабаровского края в своём МАХ-канале.
Поводом для проверки стала видеозапись с участием несовершеннолетних, которую распространили в одном из интернет-каналов. Как установили полицейские, обращения граждан по поводу произошедшего в органы внутренних дел не поступало.
Со слов женщины, которая является автором видео, запись была передана её знакомой. Та, в свою очередь, самостоятельно разместила ролик в интернете. Обращаться в полицию по поводу произошедшего женщины не намеревались.
Также правоохранители пока не нашли подтверждения тому, что в результате конфликта собаке был причинён вред.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.