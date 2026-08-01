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62-летний мужчина до смерти избил сожительницу в Амурском районе

23 июля в квартире поселка Эльбан Амурского района подозреваемый распивал спиртное со своей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После случившегося он сам пришел в медучреждение и сообщил о произошедшем. Подозреваемый заключен под стражу, следствие продолжается.

23 июля в квартире поселка Эльбан Амурского района подозреваемый распивал спиртное со своей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После случившегося он сам пришел в медучреждение и сообщил о произошедшем. Подозреваемый заключен под стражу, следствие продолжается.