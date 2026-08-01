Во Франции арестовали женщину по делу об останках младенцев в Оранже

По информации правоохранителей, шокирующая находка была сделана в жилище пары на юго-востоке страны. В коробках находились скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого. Задержание женщины произошло после ее выписки из больницы — 26 июля она родила здорового ребенка, после чего была госпитализирована.