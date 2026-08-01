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Во Франции арестовали женщину по делу об останках младенцев в Оранже

Во Франции 32-летнюю женщину, в квартире которой в городе Оранж обнаружили останки пятерых младенцев, отправили в следственный изолятор.

Во Франции 32-летнюю женщину, в квартире которой в городе Оранж обнаружили останки пятерых младенцев, отправили в следственный изолятор. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные прокуратуры.

По информации правоохранителей, шокирующая находка была сделана в жилище пары на юго-востоке страны. В коробках находились скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого. Задержание женщины произошло после ее выписки из больницы — 26 июля она родила здорового ребенка, после чего была госпитализирована.

Как уточняет телеканал, на данный момент женщине предъявлено официальное обвинение, и она помещена под стражу в СИЗО. Сожитель задержанной был допрошен и отпущен на свободу.

На допросе в полиции обвиняемая категорически отрицала факт убийства пятерых новорожденных, сообщает источник, близкий к следствию. Официальных комментариев о возможных мотивах и обстоятельствах трагедии со стороны прокуратуры пока не поступало. Расследование продолжается.

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