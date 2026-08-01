В Хабаровском крае 1 августа осадков не ожидается

В южных районах возможен кратковременный дождь. Температурный фон: ночью от +15 до +20 градусов, днём от +26 до +31 градуса. Ветер восточный, 7−12 м/с. В центральных районах осадков также не ожидается (исключение — Верхнебуреинский муниципальный район, где возможен кратковременный дождь). Температура ночью — от +10 до +23 градусов, днём — от +26 до +31 градуса; ветер северо восточный, 5−12 м/с.