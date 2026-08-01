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В Хабаровском крае 1 августа осадков не ожидается

В Хабаровске существенных осадков не прогнозируется.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 1 августа в Хабаровском крае опасных метеоявлений не ожидается. В Хабаровске существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура составит от +17 до +19 градусов, днём поднимется до +28-+30 градусов. Ветер будет восточным, со скоростью 5−10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах возможен кратковременный дождь. Температурный фон: ночью от +15 до +20 градусов, днём от +26 до +31 градуса. Ветер восточный, 7−12 м/с. В центральных районах осадков также не ожидается (исключение — Верхнебуреинский муниципальный район, где возможен кратковременный дождь). Температура ночью — от +10 до +23 градусов, днём — от +26 до +31 градуса; ветер северо восточный, 5−12 м/с.

В северных районах существенных осадков не предвидится. Температура ночью — от +10 до +19 градусов, днём — от +20 до +31 градуса. Ветер юго западный, 7−12 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru