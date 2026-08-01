ОП предлагает внести школьные принадлежности в список социально значимых товаров

«Если сравнить цены на школьные товары, например, в апреле и в августе, то перед 1 сентября они откажутся на 20−40% выше. Поэтому надо ограничить цены на товары из этого списка, который есть у каждого ученика и учителя, на уровне весны. Считаю, что Минпросвещения и родительская общественность должны подключиться, чтобы не было спекулятивного повышения цен в конце августа. К сожалению, это такая же история, как рост цен на цветы к 8 марта или 1 сентября и зачастую это повышение необоснованно», — сказал замсекретаря ОП.