ОП предлагает внести школьные принадлежности в список социально значимых товаров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Канцтовары, школьная и физкультурная форма должны быть включены в перечень социально значимых товаров, чтобы исключить сезонное повышение цен на них перед началом учебного года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что надо ограничить повышение цен и включить в перечень социально значимых товаров для контроля федеральной антимонопольной службой школьные принадлежности: тетрадки, линейки, учебники, а также школьные рюкзаки, спортивную и школьную форму и так далее», — сказал Гриб.
По его словам, должен быть создан единый список таких товаров, чтобы «в августе, перед началом учебного года, цены на них не повышались».
«Если сравнить цены на школьные товары, например, в апреле и в августе, то перед 1 сентября они откажутся на 20−40% выше. Поэтому надо ограничить цены на товары из этого списка, который есть у каждого ученика и учителя, на уровне весны. Считаю, что Минпросвещения и родительская общественность должны подключиться, чтобы не было спекулятивного повышения цен в конце августа. К сожалению, это такая же история, как рост цен на цветы к 8 марта или 1 сентября и зачастую это повышение необоснованно», — сказал замсекретаря ОП.
Ранее ФАС РФ предложила нескольким сетям ограничить цены и наценки на школьные товары в связи со спросом на них в период подготовки детей к новому учебному году. Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило им ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента в случае их реализации в магазинах сетей. Соответствующее письмо ФАС России направила в 18 торговых организаций.
В их числе группы компаний «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О`Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М. Видео», «Ситилинк» и «ДНС».