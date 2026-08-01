«Они не в восторге от этого»: в FIFA не оценили идею Инфантино о продаже прав на ЧМ инвесторам

Президент FIFA Джанни Инфантино выступил с инициативой продать долю прав на Чемпионат мира частным инвесторам. Сама Международная федерация футбола против участия «в этой неразберихе». FIFA отказалась от идеи продать долю прав на ЧМ инвесторам, рассказали источники газеты New York Post.
«Они не в восторге от этого. Они ни в коем случае не хотят продолжать участвовать в этой неразберихе», — приводит комментарии собеседников издание.
Как отмечается, решение было принято из-за раскола среди представителей FIFA. В Международной федерации футбола недооценили настроение Европы. При этом именно ее сборные приносят наибольшую прибыль организации.
Сообщается также, что Джанни Инфантино на фоне разрастающегося скандала после ЧМ-2026 может покинуть пост главы FIFA. Источники отмечают, что президент федерации утратил влияние внутри организации. Он больше не пользуется доверием.