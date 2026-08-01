Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в мае заявил, что руководство Украины по-прежнему не хочет мира. При этом страна «находится под внешним управлением», а Россия «уверенно продвигается» к достижению целей СВО. Так он прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о скором завершении конфликта.