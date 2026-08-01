Конфликт на Украине идет к окончанию, на это указывают экономические проблемы Украины и обострение внутриполитической ситуации в этой стране. Такое мнение в пятницу, 31 июля, высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
— Конфликт идет к завершению. Мы это видим по событиям на фронте, экономическим событиям на Украине, внутриполитическим событиям в стране и по ситуации в Европе, — заявил он «Газете.ру».
Ранее вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев высказался, что документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом в зоне спецоперации. По его словам, в итоге все решится за столом переговоров.
Он добавил, что договоренности, которые лягут в основу документов, будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговоров в апреле 2022 года.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в мае заявил, что руководство Украины по-прежнему не хочет мира. При этом страна «находится под внешним управлением», а Россия «уверенно продвигается» к достижению целей СВО. Так он прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о скором завершении конфликта.