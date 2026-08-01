В Киеве прогремели несколько серий взрывов

В Киеве в ночь на 1 августа произошли несколько серий взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в тегерам-канале.
По данным издания, за 15 минут в украинской столице прозвучали три серии детонаций. В начале ночи взрывы раздались в Днепропетровске.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в момент сообщений о взрывах в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что армия России наносит удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС РФ поразили предприятия ВПК и инфраструктуру порта Южный.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска нанесли удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в выпуске беспилотников и ракетного вооружения. Под атаку попало АО «Завод Маяк».