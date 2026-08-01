Евкуров рассказал о 57-летнем живчике из ВС РФ, которого встретил в зоне СВО

Историю военачальник вспомнил во время эфира радио «Комсомольская правда». По его словам, разговор произошёл на полигоне, где боец находился на рубеже в окопе. Евкуров отметил, что военнослужащий выглядел бодро и не жаловался на возраст или нагрузку. На вопрос о самочувствии мужчина ответил, что остаётся на позиции вместе со своими товарищами.