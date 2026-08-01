Может стоить дороже золота: неизвестный ранее минерал обнаружили в России

Новый минерал обнаружили на территории России. Его назвали «кольский ашкрофтин». По данным исследователей, этот минерал может стоить дороже золота, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.
«В его состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — оповестили в ведомстве.
Известно, что средняя цена за налет этого минерала на породе составляет 145 долларов за миллиметр. Это значительно превосходит стоимость золота, подчеркнули в Минобрнауки.
В Якутии между тем исследуют феномен вечной мерзлоты. Заместитель Председателя Правительства Республики Саха Анатолий Семенов уведомил, что в регионе существует угроза оттаивания древних вирусов. Он подчеркнул, что это — «не просто страшилка». В Якутии уже найдены гигантские вирусы, добавил эксперт.