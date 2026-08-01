Может стоить дороже золота: неизвестный ранее минерал обнаружили в России

В Якутии между тем исследуют феномен вечной мерзлоты. Заместитель Председателя Правительства Республики Саха Анатолий Семенов уведомил, что в регионе существует угроза оттаивания древних вирусов. Он подчеркнул, что это — «не просто страшилка». В Якутии уже найдены гигантские вирусы, добавил эксперт.