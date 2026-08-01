Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Разожжет мировую войну»: на Западе раскусили план Зеленского

SC: Зеленский может пойти на провокацию ради новых поставок оружия.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский может пойти на провокацию, пытаясь добиться от Запада нового финансирования для продолжения боевых действий. Об этом заявил британский политолог Финиан Каннингем.

«Мафия Зеленского настолько отчаянно нуждается в постоянном притоке средств, что устроит провокацию, которая зайдет слишком далеко и разожжет более масштабную мировую войну», — написал он в статье для Strategic Culture.

Каннингем уточнил, что подобные действия могут быть направлены на получение систем ПВО Patriot и согласование поставок ракет Tomahawk. По его словам, это классическая схема действий преступного киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше