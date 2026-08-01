Владимир Зеленский может пойти на провокацию, пытаясь добиться от Запада нового финансирования для продолжения боевых действий. Об этом заявил британский политолог Финиан Каннингем.
«Мафия Зеленского настолько отчаянно нуждается в постоянном притоке средств, что устроит провокацию, которая зайдет слишком далеко и разожжет более масштабную мировую войну», — написал он в статье для Strategic Culture.
Каннингем уточнил, что подобные действия могут быть направлены на получение систем ПВО Patriot и согласование поставок ракет Tomahawk. По его словам, это классическая схема действий преступного киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.