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Цена газа в ЕС в июле выросла в полтора раза до $637 за тысячу кубометров

За год средние цены на газ в Европе выросли на 19%

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость газа в Европе по итогам июля увеличилась примерно в полтора раза по сравнению с июлем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Рост цен в Европе произошел на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость газа в июле составила около 637 долларов за 1 тысячу кубометров.

К концу июля фьючерсы на газ достигли около 709 долларов за 1 тысячу кубометров. Это на 39% выше уровня конца июня. По сравнению с июнем текущего года средние цены выросли на 19%.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. Он возложил ответственность за происходящее на председателя ЕК, главу евродипломатии, канцлера Германии и премьер-министра Британии.

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