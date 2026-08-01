Цена газа в ЕС в июле выросла в полтора раза до $637 за тысячу кубометров

Средняя стоимость газа в Европе по итогам июля увеличилась примерно в полтора раза по сравнению с июлем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Рост цен в Европе произошел на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость газа в июле составила около 637 долларов за 1 тысячу кубометров.
К концу июля фьючерсы на газ достигли около 709 долларов за 1 тысячу кубометров. Это на 39% выше уровня конца июня. По сравнению с июнем текущего года средние цены выросли на 19%.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. Он возложил ответственность за происходящее на председателя ЕК, главу евродипломатии, канцлера Германии и премьер-министра Британии.