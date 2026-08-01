Правительство Красноярского края покинул Владимир Бахарь

Напомним, Владимир Бахарь работал в структуре министерства финансов Красноярского края с 2008 года, в 2013-м возглавил его. Пост вице-премьера региона он занимал с 2016 года. В июле этого года на сессии Заксобрания его назначили председателем Счетной палаты Красноярского края. К своим обязанностям в новой должности Бахарь приступит с 1 августа.