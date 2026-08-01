Правительство Красноярского края покинул Владимир Бахарь

Владимир Бахарь освобожден от должности заместителя председателя правительства Красноярского края — министра финансов региона в связи с его отставкой по собственному желанию.
Распоряжение об этом подписал 31 июля губернатор Михаил Котюков.
Осуществлять полномочия по руководству ведомством поручено первому заместителю министра финансов региона Павлу Кирсанову.
Напомним, Владимир Бахарь работал в структуре министерства финансов Красноярского края с 2008 года, в 2013-м возглавил его. Пост вице-премьера региона он занимал с 2016 года. В июле этого года на сессии Заксобрания его назначили председателем Счетной палаты Красноярского края. К своим обязанностям в новой должности Бахарь приступит с 1 августа.
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