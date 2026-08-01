В Хабаровске изменят маршруты автобусов № 71−1 и 71−2

Из центра автобусы будут следовать следующим образом. Следуя от остановки «Магазин “Баярд” по улице П. Л. Морозова в сторону Южного микрорайона, автобусы повернут налево на улицу Репина, затем направо — на Краснореченскую (с остановкой на “Ул. Сурикова”), после чего свернут налево на Суворова и продолжат движение по утверждённому маршруту.