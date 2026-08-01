В Хабаровске изменят маршруты автобусов № 71−1 и 71−2

С 1 августа временно меняется схема движения автобусных маршрутов №№ 71−1 и 71−2, следующих от «Торгового центра» в Южном микрорайоне до Осиповки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», причиной корректировки стали дорожные работы, из‑за которых с 1 по 15 августа полностью перекрывается движение транспорта по улице Суворова на отрезке от улицы П. Л. Морозова до Краснореченской.
Из центра автобусы будут следовать следующим образом. Следуя от остановки «Магазин “Баярд” по улице П. Л. Морозова в сторону Южного микрорайона, автобусы повернут налево на улицу Репина, затем направо — на Краснореченскую (с остановкой на “Ул. Сурикова”), после чего свернут налево на Суворова и продолжат движение по утверждённому маршруту.
В обратном направлении (в центр) автобусы будут ездить по следующему маршруту: от остановки «Рынок “Южный” по Суворова до “Заводской”, затем направо на Краснореченскую, налево на Репина, направо на П. Л. Морозова и далее по обычной схеме.
На время объезда пассажиры не смогут воспользоваться остановками «Администрация Индустриального района» (при движении из центра) на улице П. Л. Морозова и «Судостроительный завод» (при движении в центр) на той же улице.
Уточнить фактическое положение автобусов, время прибытия и другую информацию можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении «Go2bus» или по круглосуточному телефону диспетчерской службы МБУ «ХМНИЦ» 45−00−56.