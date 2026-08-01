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Золотодобытчика оштрафовали за сброс стоков в реку в Хабаровском крае

Русло реки Кайчаган проходит прямо через горную выработку на участке добычи.

В Ульчском районе Хабаровского края начальника золотодобывающего участка оштрафовали на 120 тыс. рублей за нарушения при пользовании водным объектом, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Проверку на участке ООО «Конкорд» провела Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Выяснилось, что при добыче золота компания не обеспечила отведение русла реки Кайчаган. В результате поверхностный водоток проходил непосредственно через горную выработку.

Из-за нарушения технологического процесса неочищенные сточные воды попадали в Кайчаган. По оценке прокуратуры, это могло привести к причинению вреда водному объекту.

Прокурор потребовал устранить нарушения и внес представление генеральному директору ООО «Конкорд». После этого русло реки отвели от горной выработки.

Начальника участка золотодобычи привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ — за пользование водным объектом с нарушением установленных условий и невыполнение требований по защите земель и охране почв от водной эрозии.

Общая сумма штрафов составила 120 тыс. рублей. В прокуратуре сообщили, что деньги уже оплачены.