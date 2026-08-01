5 суток в лесу с 5 конфетами: заблудившуюся пенсионерку нашли на Сахалине

В Сахалинской области завершились поиски 62-летней женщины, которая провела в лесу почти неделю. Потеряв ориентир, она сумела пробиться сквозь заросли, буреломы и болота к реке Сучковка и там ждала помощи. С собой у нее было всего пять конфет, их она растянула на пять суток, а воду брала из реки. Обнаружили женщину добровольцы с частного вертолета и передали родственникам. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18481506552507−1.mp4