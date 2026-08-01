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Большой спортивный сезон с медиахолдингом «Губерния»

В Хабаровском крае Год спорта. А это значит, что «Губерния» расширяет сетку спортивных трансляций! В новом сезоне на ваших экранах — все самое яркое и зрелищное с домашних арен наших команд. Хоккей с шайбой ✔ Матчи Континентальной хоккейной лиги с участием «Амура» и баталии «Амурских тигров» в Молодежной хоккейной лиге. Хоккей с мячом ✔ Финал.

В Хабаровском крае Год спорта. А это значит, что «Губерния» расширяет сетку спортивных трансляций! В новом сезоне на ваших экранах — все самое яркое и зрелищное с домашних арен наших команд. Хоккей с шайбой ✔ Матчи Континентальной хоккейной лиги с участием «Амура» и баталии «Амурских тигров» в Молодежной хоккейной лиге. Хоккей с мячом ✔ Финал Кубка России и Чемпионат страны, где мы держим кулаки за «СКА-Нефтяник». Волейбол ✔ Выступления «Амурских тигриц» в чемпионате России. Футбол ✔ Встречи «СКА-Хабаровск» в Футбольной национальной лиге. Смотрите главные спортивные события на телеканалах «Губерния» и «6ТВ». Поддержим наших!