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Школьные принадлежности и форму хотят внести в социально значимых товаров

В ОП хотят ограничить рост цен на школьные товары перед 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили включить канцтовары, школьную и спортивную форму в список социально значимых товаров. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Надо ограничить повышение цен и включить в перечень социально значимых товаров для контроля федеральной антимонопольной службой школьные принадлежности», — сказал он для ТАСС.

Гриб отметил, что перед 1 сентября стоимость таких товаров может увеличиваться на 20−40% по сравнению с весенними месяцами. По его словам, Минпросвещения и представители родительского сообщества должны участвовать в контроле цен.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили ввести ежегодную выплату в 30 тысяч рублей родителям школьников перед началом учебного года. Депутат Госдумы Сергей Миронов подчеркнул, что перечислять средства нужно уже в конце июля.

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