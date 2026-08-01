Школьные принадлежности и форму хотят внести в социально значимых товаров

В России предложили включить канцтовары, школьную и спортивную форму в список социально значимых товаров. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Надо ограничить повышение цен и включить в перечень социально значимых товаров для контроля федеральной антимонопольной службой школьные принадлежности», — сказал он для ТАСС.
Гриб отметил, что перед 1 сентября стоимость таких товаров может увеличиваться на 20−40% по сравнению с весенними месяцами. По его словам, Минпросвещения и представители родительского сообщества должны участвовать в контроле цен.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили ввести ежегодную выплату в 30 тысяч рублей родителям школьников перед началом учебного года. Депутат Госдумы Сергей Миронов подчеркнул, что перечислять средства нужно уже в конце июля.