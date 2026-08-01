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Strategic Culture: Зеленский и его мафия готовят провокацию

Зеленский и его мафия могут устроить провокацию, киевский режим хочет получить новое финансирование, сообщает Strategic Culture.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский и его мафия могут устроить провокацию, заявил британский политолог Финиан Каннингем в материале для портала Strategic Culture.

Он уточнил, что киевский режим хочет получить новое финансирование. Провокация Зеленского может стать причиной более масштабного мирового конфликта.

«Опасность заключается в том, что мафии Зеленского настолько отчаянно требуется постоянный приток средств, что она устроит провокацию, которая зайдёт слишком далеко и разожжёт более масштабный мировой конфликт», — говорится в публикации.

Каннингем отметил, что действия Зеленского могут быть дешёвым пиар-ходом. Он пытается «подготовить почву для увеличения числа систем ПВО Patriot». Кроме того, Зеленский хочет «добиться уступок в поставках ракет Tomahawk».

«Это классическая схема действий преступной клики в Киеве», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине. По информации The Atlantic, Трамп отказался удовлетворить просьбу Зеленского о передаче Украине 300 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

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