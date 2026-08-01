Приставы помогли хабаровчанину вселиться в квартиру по наследству

Документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Индустриальному району города. Должник не реагировал на требования Службы, в связи с чем к нему последовательно применили меры принудительного исполнения: начислили исполнительский сбор, а затем составили протокол по ст. 17.15 КоАП РФ. Несмотря на это, гражданин продолжал уклоняться от исполнения решения суда.