В ГД призвали сделать бесплатными для многодетных все госуслуги и сервисы

«Принципиальная позиция “Справедливой России” состоит в том, чтобы для многодетных семей все государственные услуги были бесплатны — парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и так далее. Все, что дает государство, должно быть для всех многодетных семей бесплатно», — заявил депутат.