В ГД призвали сделать бесплатными для многодетных все госуслуги и сервисы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все государственные услуги и сервисы должны быть бесплатными для многодетных семей. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).
«Принципиальная позиция “Справедливой России” состоит в том, чтобы для многодетных семей все государственные услуги были бесплатны — парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и так далее. Все, что дает государство, должно быть для всех многодетных семей бесплатно», — заявил депутат.
По его словам, многодетные семьи нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку в «современном мире многодетная семья — это путь к бедности, потому что мама не работает, работает только отец и все живут на одну зарплату».