Пентагон требует деньги от Конгресса на фоне растраты боеприпасов на войну в Иране

Текущие затраты США на войну с Ираном составили 151,3 миллиарда долларов. По словам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, глава Пентагона Пит Хегсет приуменьшает эти цифры. Он говорит о расходах в чуть более 37 миллиардов на войну в Иране.