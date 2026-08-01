Пентагон требует деньги от Конгресса на фоне растраты боеприпасов на войну в Иране

Американское Министерство войны запросило пакет финансирования для покрытия расходов на операцию против Ирана. В частности, Пентагон требует от Конгресса США 18,2 миллиарда долларов на восполнение комплексов ПВО. Общий размер запрашиваемого финансирования составляет 67 миллиардов, пишет Bloomberg.
В материале сказано, что запрос включает средства на противоракетные системы THAAD, ЗРК Patriot, SM-6 для систем ПВО кораблей и другое. Известно, что Пентагону также требуется дополнительное финансирование на закупки крылатых ракет Tomahawk.
По данным агентства, с 28 февраля американцы выпустили по целям в Иране порядка 13,6 тысячи боеприпасов. Всё это теперь предстоит восполнить.
Текущие затраты США на войну с Ираном составили 151,3 миллиарда долларов. По словам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, глава Пентагона Пит Хегсет приуменьшает эти цифры. Он говорит о расходах в чуть более 37 миллиардов на войну в Иране.