Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суде заявили, что владение недвижимостью не освободит иностранца от депортации

К иностранным гражданам применят такую меру, если они нарушили закон, сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Наличие у иностранного гражданина недвижимости на территории РФ и отсутствие привлечения в стране пребывания к уголовной и административной ответственности не освобождают его от соблюдения миграционного законодательства, при нарушении которого он может быть депортирован из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Так, при проведении проверки соблюдения требований миграционного законодательства было выявлено, что гражданка Узбекистана Махаррамхон Анорбоева осуществляла трудовую деятельность в школе № 2094 в Москве в качестве подсобного рабочего без соответствующего разрешения на работу и без патента, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах. Женщина пояснила, что не имеет близких родственников, граждан РФ, проживающих на территории РФ, а в органы по вопросам миграции Москвы с заявлением о выдаче патента она не обращалась, но имеет патент другого региона — в Калужской области. Вместе с тем факт направления работодателем в Москву (приказ о направлении в командировку или командировочное удостоверение) Анорбоева в столичные суды предоставить не смогла.

Щербинский суд Москвы признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Москве), подвергнув ее наказанию в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда. Московский городской суд признал это решение законным.

Защитник Анорбоевой оспорил в кассационном суде законность вынесенных постановлений нижестоящих судов. В своей жалобе он сослался на нарушение права на защиту при составлении протокола об административном правонарушении: по его мнению, его доверительница, не владея языком судопроизводства, нуждалась в услугах переводчика, который ей предоставлен не был.

«Данный довод судья кассационной инстанции признал несостоятельным, поскольку в материалах дела имеется протокол об административном правонарушении, из которого следует, что Анорбоева М. М. собственноручно указала, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается, с протоколом согласна и вину признает, говорится в сообщении кассационной инстанции. — Наличие у Анорбоевой М. М. недвижимости на территории Российской Федерации, а также тот факт, что ранее она не привлекалась к уголовной и административной ответственности, не освобождают ее как иностранного гражданина от обязанности соблюдать миграционное законодательство страны пребывания и не являются основанием для освобождения от административной ответственности либо для неприменения административного выдворения за ее пределы».