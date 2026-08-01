В суде заявили, что владение недвижимостью не освободит иностранца от депортации

«Данный довод судья кассационной инстанции признал несостоятельным, поскольку в материалах дела имеется протокол об административном правонарушении, из которого следует, что Анорбоева М. М. собственноручно указала, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается, с протоколом согласна и вину признает, говорится в сообщении кассационной инстанции. — Наличие у Анорбоевой М. М. недвижимости на территории Российской Федерации, а также тот факт, что ранее она не привлекалась к уголовной и административной ответственности, не освобождают ее как иностранного гражданина от обязанности соблюдать миграционное законодательство страны пребывания и не являются основанием для освобождения от административной ответственности либо для неприменения административного выдворения за ее пределы».