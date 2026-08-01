В суде заявили, что владение недвижимостью не освободит иностранца от депортации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Наличие у иностранного гражданина недвижимости на территории РФ и отсутствие привлечения в стране пребывания к уголовной и административной ответственности не освобождают его от соблюдения миграционного законодательства, при нарушении которого он может быть депортирован из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Так, при проведении проверки соблюдения требований миграционного законодательства было выявлено, что гражданка Узбекистана Махаррамхон Анорбоева осуществляла трудовую деятельность в школе № 2094 в Москве в качестве подсобного рабочего без соответствующего разрешения на работу и без патента, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах. Женщина пояснила, что не имеет близких родственников, граждан РФ, проживающих на территории РФ, а в органы по вопросам миграции Москвы с заявлением о выдаче патента она не обращалась, но имеет патент другого региона — в Калужской области. Вместе с тем факт направления работодателем в Москву (приказ о направлении в командировку или командировочное удостоверение) Анорбоева в столичные суды предоставить не смогла.
Щербинский суд Москвы признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Москве), подвергнув ее наказанию в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда. Московский городской суд признал это решение законным.
Защитник Анорбоевой оспорил в кассационном суде законность вынесенных постановлений нижестоящих судов. В своей жалобе он сослался на нарушение права на защиту при составлении протокола об административном правонарушении: по его мнению, его доверительница, не владея языком судопроизводства, нуждалась в услугах переводчика, который ей предоставлен не был.
«Данный довод судья кассационной инстанции признал несостоятельным, поскольку в материалах дела имеется протокол об административном правонарушении, из которого следует, что Анорбоева М. М. собственноручно указала, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается, с протоколом согласна и вину признает, говорится в сообщении кассационной инстанции. — Наличие у Анорбоевой М. М. недвижимости на территории Российской Федерации, а также тот факт, что ранее она не привлекалась к уголовной и административной ответственности, не освобождают ее как иностранного гражданина от обязанности соблюдать миграционное законодательство страны пребывания и не являются основанием для освобождения от административной ответственности либо для неприменения административного выдворения за ее пределы».