Котяков назвал причины роста спроса на рабочие профессии

«Сегодня у нас комплекс факторов действует на рост спроса на квалифицированных рабочих. В ряде отраслей спрос на кадры стимулирует импортозамещение, ряд отраслей обрабатывающей промышленности показывали в последние годы достаточно хороший темп роста. Кроме того, есть и фактор трудовых установок, так называемая мода на профессии. Какое-то время молодежь не видела для себя перспектив в рабочих профессиях — и соответственно какое-то время приток в эти профессии был небольшим. Все это в совокупности сформировало и предопределяет долгосрочный спрос на рабочие профессии», — сказал Котяков, отвечая на вопрос, почему возник большой спрос на рабочие профессии.