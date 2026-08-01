Котяков назвал причины роста спроса на рабочие профессии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Импортозамещение и рост объемов производства в отдельных сегментах простимулировали спрос на рабочие профессии. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодня у нас комплекс факторов действует на рост спроса на квалифицированных рабочих. В ряде отраслей спрос на кадры стимулирует импортозамещение, ряд отраслей обрабатывающей промышленности показывали в последние годы достаточно хороший темп роста. Кроме того, есть и фактор трудовых установок, так называемая мода на профессии. Какое-то время молодежь не видела для себя перспектив в рабочих профессиях — и соответственно какое-то время приток в эти профессии был небольшим. Все это в совокупности сформировало и предопределяет долгосрочный спрос на рабочие профессии», — сказал Котяков, отвечая на вопрос, почему возник большой спрос на рабочие профессии.
Он также подчеркнул, что на фоне роста спроса на рабочие профессии, по этим специальностям сложился наибольший прирост в оплате труда, а государство и работодатели реализуют проекты, направленные на повышение престижа рабочих профессий.