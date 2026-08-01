Турпоток из России в Шанхай вырос более чем на 130%

ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. 355,7 тыс. российских туристов посетили Шанхай в январе — июне текущего года, что на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на городской департамент культуры и туризма.