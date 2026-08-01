«Дать спички пироманьяку»: в США ужаснулись последствиям проекта об адских санкциях против РФ

В США долгое время рассматривают законопроект об усилении санкций против России. Принятие этих мер может принести фатальные последствия Вашингтону и союзникам. Президенту США Дональду Трампу боятся давать право на введение «адских санкций», прокомментировал обозреватель Макс Бут в статье The Washington Post.
Эксперт считает, что наделение Дональда Трампа такими полномочиями — «всё равно что дать спички пироманьяку». Обозреватель ужаснулся проблемами, которые возникнут в последствии.
Первая касается тотального финансового шантажа других государств. Документ предполагает отключение от системы SWIFT любой компании, ведущей дела с подсанкционными субъектами. Вторая проблема заключается в расширении власти Дональда Трампа. Это может нанести серьезный ущерб, в первую очередь, Индии и Китаю, добавил Макс Бут.
По версии Politico, Дональд Трамп планирует изменить законопроект об «адских санкциях» против России. Документ вскоре должен поступить на рассмотрение Сената. Его продвижение осложняется разногласиями между законодателями.