«Дать спички пироманьяку»: в США ужаснулись последствиям проекта об адских санкциях против РФ

В США долгое время рассматривают законопроект об усилении санкций против России. Принятие этих мер может принести фатальные последствия Вашингтону и союзникам. Президенту США Дональду Трампу боятся давать право на введение «адских санкций», прокомментировал обозреватель Макс Бут в статье The Washington Post.