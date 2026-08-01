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Суд обязал пересчитать пенсию жителю с. Лазарево в ЕАО

Факт трудовой деятельности подтверждён материалами проверки.

Источник: Комсомольская правда

Права пенсионера из села Лазарево удалось восстановить благодаря вмешательству прокуратуры. 72 летний мужчина обратился в надзорное ведомство из-за того, что при начислении пенсии ему не засчитали почти 10 лет работы в совхозе — периоды с 1990 по 1992 год и с 1992 по 2000 год. Проверка подтвердила факт его трудовой деятельности на предприятии, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По иску прокурора суд обязал отделение Соцфонда учесть указанные периоды в трудовом стаже заявителя и выполнить перерасчёт размера страховой пенсии. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Контроль за исполнением судебного акта остаётся за прокуратурой.

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