Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Новое нападение на Иран»: как долго продлится следующая серия атак США

WSJ узнала, что новая атака США на Иран может продлиться несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство намерено начать новые удары по Ирану. Следующая серия ожидается уже в эти выходные. Атака может продлиться несколько дней, пишет газета The Wall Street Journal.

По ее данным, американский лидер Дональд Трамп уже распорядился провести новую атаку. Стоит отметить, что он пока не анонсировал удары по Ирану публично.

Как отметили источники, Дональд Трамп неоднократно жаловался окружению на бессмысленность меморандума Вашингтона с Тегераном о взаимопонимании. Стороны не доверяют друг другу, а США готовят «новое нападение на Иран».

При этом CBS News пишет, что американцы на этот раз планируют действовать не одни. Сообщается, что удары по Ирану будут нанесены при участии Израиля. Вашингтон и Тель-Авив, как утверждается, намерены жестко ударить по энергетике исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше