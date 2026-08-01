«Новое нападение на Иран»: как долго продлится следующая серия атак США

Американское руководство намерено начать новые удары по Ирану. Следующая серия ожидается уже в эти выходные. Атака может продлиться несколько дней, пишет газета The Wall Street Journal.
По ее данным, американский лидер Дональд Трамп уже распорядился провести новую атаку. Стоит отметить, что он пока не анонсировал удары по Ирану публично.
При этом CBS News пишет, что американцы на этот раз планируют действовать не одни. Сообщается, что удары по Ирану будут нанесены при участии Израиля. Вашингтон и Тель-Авив, как утверждается, намерены жестко ударить по энергетике исламской республики.
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