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Соскин: Трамп дал понять Зеленскому, что сделка с РФ неизбежна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что сделка с РФ неизбежна, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что сделка с Российской Федерацией неизбежна, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он прокомментировал заявление Трампа о переговорах с РФ.

«Это полный крах будет Зеленского. Ну и тогда крах Украине заодно, ведь Трамп чётко дал понять, что просто иди уже с повинной, а не сражайся. Вот такое у него решение для Зеленского», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что в Соединённых Штатах устали от Зеленского и его неконтролируемых действий.

«Просто недопустимое поведение для Зеленского. Тут уже начался процесс, когда Трамп просто сбрасывает со счетов этого неудачника. Будет занятно, если он поедет в Москву», — заявил он.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине. По информации The Atlantic, Трамп отказался удовлетворить просьбу Зеленского о передаче Украине 300 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

Напомним, по словам Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.

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