Сразу два смертельных ДТП произошло за неделю в Шарыповском округе

В Шарыповском округе на этой неделе в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, сообщили в ГАИ Красноярского края.
Так, 27 июля днем на автодороге Шарыпово — Назарово 42-летний водитель кроссовера Chery съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся. 41-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
А в 29 июля вечером в селе Берёзовское 33-летний водитель мотоцикла Honda врезался в ограждение моста и погиб на месте. Установлено, что он был без мотошлема, защитной экипировки и не имел права управления транспортным средством соответствующей категории.
Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварий, а также просят водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными во время движения.
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